Noël à la Fabrique à Bretzels 14 rue des gênets Gundershoffen, 25 novembre 2023, Gundershoffen.

Gundershoffen,Bas-Rhin

Venez fêter Noël à la Fabrique à Bretzels ! Dénichez le cadeau parfait pour vos proches dans la boutique qui s’est transformée en petit marché de Noël pour l’occasion (produits locaux, artisanaux, kits apéritif). Déposez votre lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres. Gagnez un lot grâce au calendrier de l’Avent !.

2023-11-25 fin : 2023-12-22 18:00:00. 0 EUR.

14 rue des gênets

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Come and celebrate Christmas at the Fabrique à Bretzels! Find the perfect gift for your loved ones in the shop which has been transformed into a small Christmas market for the occasion (local products, crafts, aperitif kits). Drop your letter to Santa in the letterbox. Win a prize with the advent calendar!

¡Venga a celebrar la Navidad a la Fabrique à Bretzels! Encuentre el regalo perfecto para sus seres queridos en la tienda, transformada para la ocasión en un pequeño mercado navideño (productos locales y artesanales, kits de aperitivo). Eche su carta a Papá Noel en el buzón. Gane un premio con nuestro calendario de Adviento

Feiern Sie Weihnachten in der Fabrique à Bretzels! Finden Sie das perfekte Geschenk für Ihre Lieben in der Boutique, die sich für diesen Anlass in einen kleinen Weihnachtsmarkt verwandelt hat (lokale und handwerkliche Produkte, Aperitif-Sets). Werfen Sie Ihren Brief an den Weihnachtsmann in den Briefkasten. Gewinnen Sie einen Preis dank des Adventskalenders!

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte