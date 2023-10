Mini atelier culinaire à la Fabrique à Bretzels 14 rue des genêts Gundershoffen, 8 novembre 2023, Gundershoffen.

Gundershoffen,Bas-Rhin

C’est l’occasion pour petits et grands de tester leur créativité.

Accessible à tout public, offert après la visite de La Fabrique à Bretzels lors de votre passage au Bretzel’Bar !.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 18:00:00. EUR.

14 rue des genêts

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



It’s an opportunity for young and old to test their creativity.

Accessible to all, offered after the visit of La Fabrique à Bretzels during your visit to the Bretzel’Bar!

Esta es una oportunidad para que jóvenes y mayores pongan a prueba su creatividad.

¡Accesible para todos, se ofrece después de la visita de La Fabrique à Bretzels durante su visita al Bretzel’Bar!

Dies ist eine Gelegenheit für Groß und Klein, ihre Kreativität zu testen.

Für jedes Publikum zugänglich, wird nach dem Besuch der La Fabrique à Bretzels bei Ihrem Besuch in der Bretzel’Bar angeboten!

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme de Haguenau