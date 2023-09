Halloween à la Fabrique à Bretzels 14 rue des genêts Gundershoffen, 31 octobre 2023, Gundershoffen.

Gundershoffen,Bas-Rhin

Venez découvrir les légendes de la Bretzel, son histoire, sa composition et sa fabrication à l’occasion d’Halloween ! L’entrée sera gratuite pour tous les enfants déguisés ! Réservation fortement recommandée..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

14 rue des genêts

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the legends of the pretzel, its history, its composition and its manufacture on the occasion of Halloween! Admission is free for all children dressed up! Reservation strongly recommended.

¡Venga a descubrir las leyendas del pretzel, su historia, su composición y cómo se elabora este Halloween! La entrada es gratuita para todos los niños disfrazados Se recomienda encarecidamente reservar.

Entdecken Sie anlässlich von Halloween die Legenden der Brezel, ihre Geschichte, ihre Zusammensetzung und ihre Herstellung! Der Eintritt ist für alle verkleideten Kinder kostenlos! Eine Reservierung wird dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte