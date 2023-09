Sites Natura 2000 du Pays basque 14 rue des frères Barrenne Mauléon-Licharre, 9 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Durant la semaine du climat au Pays basque, une exposition présente la démarche Natura 2000 et les sites en animation du territoire, dont trois sites cours d’eau : le Saison, la Nive et la Nivelle..

14 rue des frères Barrenne Maison des services au public

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During Climate Week in the Basque Country, an exhibition presents the Natura 2000 approach and the sites in the area being promoted, including three waterway sites: the Saison, Nive and Nivelle rivers.

Durante la Semana del Clima en el País Vasco, una exposición presentó el enfoque de Natura 2000 y los espacios que se están promoviendo en la región, incluidos tres espacios fluviales: el Saison, el Nive y el Nivelle.

Während der Klimawoche im Baskenland stellt eine Ausstellung den Natura-2000-Prozess und die animierten Standorte des Gebiets vor, darunter drei Standorte an Wasserläufen: Saison, Nive und Nivelle.

