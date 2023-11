Atelier yoga avec bébés 14 rue des Frères Barenne Mauléon-Licharre, 16 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Marion Cazenave, animatrice, et Doula, accompagnante de la maternité aux premières années de l’enfant, vous proposent de venir découvrir le yoga avec bébé. Cet atelier sera suivi d’un temps d’échanges.

Il concerne les parents ayant des enfants âgés de 0 à 2 ans.

Sur inscription..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

14 rue des Frères Barenne Collectif Souletin

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Marion Cazenave, facilitator, and Doula, accompanist from maternity to baby’s first years, invite you to come and discover yoga with baby. This workshop will be followed by a time of discussion.

For parents with children aged 0 to 2.

Registration required.

La animadora Marion Cazenave y la Doula, que trabaja con bebés desde el nacimiento hasta sus primeros años, te invitan a descubrir el yoga con el bebé. Este taller irá seguido de un tiempo de debate.

Está dirigido a padres con niños de 0 a 2 años.

Inscripción obligatoria.

Die Kursleiterin Marion Cazenave und Doula, die Sie von der Mutterschaft bis zu den ersten Lebensjahren des Kindes begleitet, laden Sie dazu ein, Yoga mit Babys zu entdecken. Im Anschluss an den Workshop besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Er richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 2 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

