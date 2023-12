Bourse aux jouets 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre, 9 décembre 2023 09:00, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

L’union locale de la Croix-Rouge de Mauléon-Tardets vous invite à la bourse aux jouets. Vous y trouverez un grand choix de jeux et jouets à prix modiques.

Venez nombreux !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

14 rue des frères Barenne Salle Ahusky

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The local union of the Mauléon-Tardets Red Cross invites you to its toy fair. You’ll find a wide choice of games and toys at reasonable prices.

We look forward to seeing you there!

La unión local de la Cruz Roja de Mauléon-Tardets te invita a su feria del juguete. Encontrarás una amplia gama de juegos y juguetes a precios razonables.

¡Le esperamos!

Der Ortsverband des Roten Kreuzes von Mauléon-Tardets lädt Sie zur Spielzeugbörse ein. Hier finden Sie eine große Auswahl an Spielen und Spielsachen zu günstigen Preisen.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque