Café des aidants 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre, 5 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Lorsque l’on accompagne un proche malade ou en situation de handicap, que cela soit à domicile ou en établissement spécialisé, il est indispensable de prendre un temps pour soi.

Le café des aidants vous permettra d’échanger avec des personnes qui vivent la même situation.

Une psychologue sera présente et répondra à vos questionnements.

Inscription conseillée..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

14 rue des frères Barenne

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



When you’re caring for a sick or disabled loved one, whether at home or in a specialized institution, it’s essential to take time out for yourself.

The café des aidants will give you the opportunity to talk to other people in the same situation.

A psychologist will be on hand to answer your questions.

Registration recommended.

Cuando se cuida a una persona enferma o discapacitada, ya sea en casa o en una institución especializada, es fundamental tomarse un tiempo para uno mismo.

En el café de los ayudantes podrá hablar con otras personas que se encuentran en su misma situación.

Un psicólogo responderá a sus preguntas.

Se recomienda inscribirse.

Wenn man einen kranken oder behinderten Angehörigen begleitet, sei es zu Hause oder in einer spezialisierten Einrichtung, ist es unerlässlich, sich Zeit für sich selbst zu nehmen.

Das Café für pflegende Angehörige bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit Menschen auszutauschen, die sich in der gleichen Situation befinden.

Eine Psychologin wird anwesend sein und Ihre Fragen beantworten.

Eine Anmeldung wird empfohlen.

