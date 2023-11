Soirée burger 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre, 1 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Burger (pain buns, sauce burger, oignons caramélisés, steack haché, ventrèche, fromage de brebis),frites et boisson.

Réservation nécessaire avant le 8 mars.

Cette soirée est organisée par le Collectif souletin pour financer son séjour familles 2023..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

14 rue des frères Barenne Collectif souletin

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Burger (buns, burger sauce, caramelized onions, hamburger, belly, sheep cheese), fries and drink.

Reservation required before March 8th.

This evening is organized by the Collectif souletin to finance its stay families 2023.

Hamburguesa (pan, salsa de hamburguesa, cebolla caramelizada, carne picada, panceta, queso de oveja), patatas fritas y bebida.

Reserva obligatoria antes del 8 de marzo.

Esta velada está organizada por el Collectif souletin para financiar su viaje familiar 2023.

Burger (Brötchen, Burgersauce, karamellisierte Zwiebeln, Hacksteak, Bauchfleisch, Schafskäse), Pommes frites und ein Getränk.

Reservierungen sind bis zum 8. März erforderlich.

Dieser Abend wird vom Collectif souletin organisiert, um seinen Familienaufenthalt 2023 zu finanzieren.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque