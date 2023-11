Exposition multimédia «Eleketa : mémoires orales de Soule» 14 rue des Frères Barenne Mauléon-Licharre, 9 septembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

En préfiguration de la création d’une antenne du Musée Basque à Mauléon, la commune de Mauléon, l’Institut Culturel Basque et le Musée Basque s’associent pour l’accueil de cette exposition évènement sur deux lieux.

Modules multimédia et interactifs et objets des collections du Musée Basque valorisent les paroles et récits de vie de 65 témoins souletins autour de grandes thématiques : pastoralisme, industrie et société, mascarades et pastorale. C’est le fruit d’un long travail de collecte de témoignages d’habitants du Pays basque Nord engagé depuis 2007.

A la médiathèque et à l’office de tourisme de Mauléon..

2023-09-09 fin : 2023-11-04 . EUR.

14 rue des Frères Barenne Médiathèque

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In anticipation of the creation of a branch of the Musée Basque in Mauléon, the commune of Mauléon, the Institut Culturel Basque and the Musée Basque have joined forces to host this eventful exhibition in two locations.

Multimedia and interactive modules and objects from the Musée Basque’s collections highlight the words and life stories of 65 souletin witnesses around major themes: pastoralism, industry and society, masquerades and pastoral life. This is the fruit of a long process of collecting testimonies from the inhabitants of the Northern Basque Country, which began in 2007.

At the Mauléon media library and tourist office.

En previsión de la creación de una sucursal del Museo Vasco en Mauléon, el municipio de Mauléon, el Institut Culturel Basque y el Museo Vasco se unen para acoger esta exposición llena de acontecimientos en dos lugares.

Módulos multimedia e interactivos y objetos de las colecciones del Museo Vasco ponen de relieve las palabras y las historias de vida de 65 personas de la región de Soulet, centrándose en grandes temas: pastoralismo, industria y sociedad, mascaradas y actividades pastorales. La exposición es fruto de un largo proceso de recopilación de relatos personales de los habitantes del País Vasco Norte, que comenzó en 2007.

En la mediateca y la oficina de turismo de Mauléon.

Im Vorfeld der Einrichtung einer Zweigstelle des Baskischen Museums in Mauléon haben sich die Gemeinde Mauléon, das Baskische Kulturinstitut und das Baskische Museum zusammengeschlossen, um diese Ausstellung an zwei Orten zu präsentieren.

Multimediale und interaktive Module sowie Objekte aus den Sammlungen des Baskenmuseums bringen die Worte und Lebensgeschichten von 65 souletinischen Zeitzeugen zu großen Themenbereichen zur Geltung: Weidewirtschaft, Industrie und Gesellschaft, Maskeraden und Hirtenwesen. Dies ist das Ergebnis einer langen Arbeit, bei der seit 2007 Zeugnisse von Bewohnern des nördlichen Baskenlandes gesammelt wurden.

In der Mediathek und im Tourismusbüro von Mauléon.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Pays Basque