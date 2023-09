Atelier « créons ensemble! » 14 rue des frère Barenne Mauléon-Licharre, 11 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Un atelier d’expression artistique pour les jeunes de 11 à 25 ans animé par Julie de l’association Azia.

Inscriptions jusqu’au 9 octobre..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 17:00:00. EUR.

14 rue des frère Barenne Centre multi-services, salle Iraty

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An artistic expression workshop for young people aged 11 to 25, led by Julie from the Azia association.

Registration until October 9.

Taller de expresión artística para jóvenes de 11 a 25 años dirigido por Julie, de la asociación Azia.

Plazo de inscripción hasta el 9 de octubre.

Ein Workshop zum künstlerischen Ausdruck für Jugendliche zwischen 11 und 25 Jahren, der von Julie vom Verein Azia geleitet wird.

Anmeldung bis zum 9. Oktober.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque