Café des aidants 14 rue des frère Barenne Mauléon-Licharre, 26 septembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Vous accompagnez un proche malade, en situation de dépendance ou de handicap, venez échanger avec d’autres aidants.

Organisé par le Collectif souletin et animé par Pascale Gachen, psychologue.

Inscription souhaitable..

2023-09-26 fin : 2023-09-26

14 rue des frère Barenne

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



If you’re caring for a loved one who is ill, dependent or disabled, come and meet other caregivers.

Organized by Collectif souletin and led by psychologist Pascale Gachen.

Registration required.

Si cuidas de una persona enferma, dependiente o discapacitada, ven a hablar con otros cuidadores.

Organizado por el Collectif souletin y dirigido por Pascale Gachen, psicóloga.

Inscripción obligatoria.

Sie begleiten einen kranken, pflegebedürftigen oder behinderten Angehörigen, kommen Sie und tauschen Sie sich mit anderen pflegenden Angehörigen aus.

Organisiert vom Collectif souletin und geleitet von Pascale Gachen, Psychologin.

Anmeldung erwünscht.

