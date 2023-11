ATELIER ET DISCUSSIONS AUTOUR DU GENRE ET DU FÉMINISME – LA LOUPIOTE 14 Rue des Forges Houssay, 9 décembre 2023, Houssay.

Houssay,Mayenne

Le 09 décembre 2023, rendez-vous à la Loupiote à Houssay pour participer à des ateliers et discussions autour du genre et du féminisme..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

14 Rue des Forges La Loupiote

Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire



On December 09, 2023, join us at La Loupiote in Houssay for workshops and discussions on gender and feminism.

El 9 de diciembre de 2023, únase a nosotros en La Loupiote de Houssay para asistir a talleres y debates sobre género y feminismo.

Am 09. Dezember 2023 treffen Sie sich in La Loupiote in Houssay, um an Workshops und Diskussionen zum Thema Gender und Feminismus teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire