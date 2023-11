SOIRÉE LOOPS – LA LOUPIOTE 14 Rue des Forges Houssay, 18 novembre 2023, Houssay.

Houssay,Mayenne

Le samedi 18 novembre 2023, rendez-vous à La Loupiote à Houssay pour une animation musicale, originale, collective et ludique !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

14 Rue des Forges La Loupiote

Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire



On Saturday, November 18, 2023, join us at La Loupiote in Houssay for an original, collective and fun musical event!

El sábado 18 de noviembre de 2023, venga a La Loupiote de Houssay para disfrutar de un espectáculo musical original, colectivo y divertido

Am Samstag, den 18. November 2023, treffen Sie sich in La Loupiote in Houssay zu einer musikalischen, originellen, kollektiven und spielerischen Animation!

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire