VISITE DE LA FORÊT DU VACQUENAT
9 décembre 2023 08:45

Blainville-sur-l’Eau,Meurthe-et-Moselle

La Municipalité vous convie à une visite de la forêt du Vacquenat. Le départ est prévu à 8h45 à la Mairie de Blainville-sur-l’Eau pour une promenade d’1h30 à 2h max. Explications sur les différentes essences d’arbres, sur les travaux forestiers, sur la faune et la flore…

Gratuit, destiné à tout public. Bottes et vêtements adaptés recommandés.

Collation offerte à l’issue de la balade.. Tout public

Samedi 2023-12-09 08:45:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

14 rue des écoles Mairie

Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Municipality invites you to visit the Vacquenat forest. Departure is at 8:45 a.m. from the Blainville-sur-l?Eau town hall, for a walk lasting between 1? and 2 hours. Explanations on different tree species, forestry work, flora and fauna?

Free, for the general public. Boots and suitable clothing recommended.

Snack offered at the end of the walk.

El ayuntamiento le invita a visitar el bosque de Vacquenat. Salida a las 8.45 h del Ayuntamiento de Blainville-sur-l’Eau para un paseo de entre 1,5 y 2 horas. Explicaciones sobre las diferentes especies de árboles, trabajos forestales, flora y fauna, etc

Gratuito para todos. Se recomienda llevar botas y ropa adecuada.

Merienda al final del paseo.

Die Stadtverwaltung lädt Sie zu einem Besuch des Waldes von Vacquenat ein. Der Spaziergang dauert 1,5 bis max. 2 Stunden und beginnt um 8:45 Uhr am Rathaus von Blainville-sur-l’Eau. Erklärungen zu den verschiedenen Baumarten, zur Waldarbeit, zur Fauna und Flora?

Kostenlos, für jedes Publikum geeignet. Stiefel und geeignete Kleidung werden empfohlen.

Kostenloser Imbiss am Ende des Spaziergangs.

