La Féerie de Noël chez Fée te Vous Plaisir à Bessines 14 Rue des Charmes Bessines, 8 décembre 2023 09:30, Bessines.

Bessines,Deux-Sèvres

Fée te Vous Plaisir organise sa « Féerie de Noël », les 8, 9 et 10 décembre !

Au programme notamment : des animations pour les enfants, des conférences & ateliers sur des thèmes variés !

Le 8 décembre de 17h à 20h

Le 9 décembre de 9h30 à 19h

Le 10 décembre de 9h30 à 18h

Ateliers sur réservation.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:00:00. .

14 Rue des Charmes Fée te Vous Plaisir

Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fée te Vous Plaisir organizes its « Féerie de Noël » on December 8, 9 and 10!

On the program: entertainment for children, conferences & workshops on a variety of themes!

December 8 from 5pm to 8pm

December 9, 9.30am to 7pm

December 10, 9:30am to 6pm

Workshops on reservation

Fée te Vous Plaisir organiza su « Feria de Navidad » los días 8, 9 y 10 de diciembre

En el programa: actividades para niños, conferencias y talleres sobre temas variados

8 de diciembre de 17.00 a 20.00 horas

9 de diciembre de 9.30 a 19.00 horas

10 de diciembre de 9.30 a 18.00 horas

Talleres previa reserva

Fée te Vous Plaisir organisiert seinen « Weihnachtszauber » am 8., 9. und 10. Dezember!

Auf dem Programm stehen unter anderem: Animationen für Kinder, Vorträge & Workshops zu verschiedenen Themen!

Am 8. Dezember von 17:00 bis 20:00 Uhr

Am 9. Dezember von 9.30 bis 19 Uhr

Am 10. Dezember von 9.30 bis 18 Uhr

Workshops auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Niort Marais Poitevin