La Fiesta Chocolat à Bessines 14 Rue des Charmes Bessines, 2 septembre 2023, Bessines.

Bessines,Deux-Sèvres

Pour fêter nos 1 an de l’ouverture de la boutique & les 6 ans le Fée te vous plaisir faisons la fête ensemble!

– Vide grenier de 10h à 19h

– Scène musicale Libre de 15h à 19h: Vous aimez jouer de la musique et/ou chanter, vous avez envie de vivre l’expérience de jouer devant un public avec vos instruments? Contactez nous au 05.16.81.63.14 ou contact@feetevousplaisir.com pour être sélectionnés.

– 19h30 Verre de l’amitié Offert

– Diner champêtre à partir de 20 h: Entrée, jambon- mogettes, dessert maison, chocolats – Concert Gratuit à partir de 20h.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 22:00:00. .

14 Rue des Charmes Fée te vous plaisir

Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To celebrate our 1 year of boutique opening & the 6 years the Fée te vous plaisir let’s party together!

– Flea market from 10am to 7pm

– Scène musicale Libre from 3pm to 7pm: Do you like playing music and/or singing, and would like to experience playing in front of an audience with your instruments? Contact us on 05.16.81.63.14 or contact@feetevousplaisir.com to be selected.

– 7:30 pm Complimentary glass of friendship

– Country-style dinner from 8 p.m.: Starter, ham and mogettes, homemade dessert, chocolates – Free concert from 8 p.m

Para celebrar nuestro 1 año de apertura de la tienda y los 6 años de la Fée te plaisir ¡vamos de fiesta juntos!

– Mercadillo de 10h a 19h

– Escenario musical gratuito de 15h a 19h: ¿Te gusta tocar música y/o cantar? ¿Te gustaría vivir la experiencia de tocar delante de un público con tus instrumentos? Ponte en contacto con nosotros en el 05.16.81.63.14 o contact@feetevousplaisir.com para ser seleccionado.

– 19.30 h Copa de amistad de cortesía

– Cena campestre a partir de las 20.00 h: entrante, jamón y mogollón, postre casero, bombones – Concierto gratuito a partir de las 20.00 h

Um unser 1-jähriges Bestehen des Ladens und das 6-jährige Bestehen von Le Fée te vous plaisir zu feiern, lassen Sie uns zusammen feiern!

– Flohmarkt von 10 bis 19 Uhr

– Freie Musikbühne von 15 bis 19 Uhr: Sie musizieren und/oder singen gerne und möchten die Erfahrung machen, mit Ihren Instrumenten vor einem Publikum zu spielen? Kontaktieren Sie uns unter 05.16.81.63.14 oder contact@feetevousplaisir.com, um ausgewählt zu werden.

– 19.30 Uhr Kostenloses Glas der Freundschaft

– Ländliches Abendessen ab 20 Uhr: Vorspeise, Schinken-Mogettes, hausgemachtes Dessert, Schokolade – Kostenloses Konzert ab 20 Uhr

