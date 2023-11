MARCHÉ DE NOËL ET « VIDE TA CHAMBRE » JEUX ET JOUETS ! 14 Rue des Alpes Mancelles Gesvres Catégories d’Évènement: Gesvres

Mayenne MARCHÉ DE NOËL ET « VIDE TA CHAMBRE » JEUX ET JOUETS ! 14 Rue des Alpes Mancelles Gesvres, 2 décembre 2023, Gesvres. Gesvres,Mayenne Marché de noël par l’association des Petits Ecoliers de Gesvres.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Christmas market by the Petits Ecoliers de Gesvres association
Mercado de Navidad organizado por la asociación Petits Ecoliers de Gesvres
Weihnachtsmarkt durch den Verein der Petits Ecoliers de Gesvres
Mise à jour le 2023-11-17

