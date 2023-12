Passez les Fêtes à l’Hôtel Sully 14 rue de Sully Châtellerault, 27 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 14:30:00

fin : 2023-12-27 16:00:00

Accueillis par la médiatrice du Patrimoine de l’Agglomération de Grand Châtellerault, les enfants et leur famille découvriront le patrimoine du cnetre ville de Châtellerault à partir d’un plan. Les enfants repartiront avec ce plan et les indications des lieux à visiter avec leur famille. Mais aussi, manipulation de maquettes d’architecture pour comprendre la construction d’arcs romans et gothique…

Les enfants restent sous la reponsabilité d’un parent..

14 rue de Sully Hotel SULLY

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par ACAP