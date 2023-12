Cet évènement est passé Balade de Noël 14 Rue de Séry Bouttencourt Catégories d’Évènement: Bouttencourt

Bouttencourt Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 13:30:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 . Balade de Noël à Bouttencourt proposée par l’ASIC Canin de Bouttencourt

13h45 – RDV au club canin.

Défilé à travers les rues de Bouttencourt et Blangy-sur-Bresle (Durée : 2h)

Les déguisements et accessoires pour les chiens sont les bienvenus.

Un goûter sera offert à l’issue de la balade. Infos : 06 11 46 61 01 0 .

14 Rue de Séry

Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-13

