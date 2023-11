Petit-déjeuner conté pour les 4 à 7 ans 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne, 2 décembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Vous avez entre 4 et 7 ans, venez assister à un petit-déjeuner conté organisé par la municipalité. Cette séquence de contes fera la part belle aux animaux et à l’hiver. Marie-Noëlle Testa partage avec talent de très nombreux albums et histoires à destination des tout-petits..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

14 Rue de Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



If you’re aged between 4 and 7, come and take part in a storytelling breakfast organized by the municipality. This storytelling sequence will focus on animals and winter. Marie-Noëlle Testa is a talented storyteller with a wealth of books and stories for the very young.

Si tienes entre 4 y 7 años, ven a un desayuno cuentacuentos organizado por el ayuntamiento. Esta sucesión de cuentos girará en torno a los animales y el invierno. Marie-Noëlle Testa es una talentosa cuentacuentos que cuenta con numerosos libros y cuentos para los más pequeños.

Sie sind zwischen 4 und 7 Jahre alt? Dann kommen Sie zu einem Märchenfrühstück, das von der Gemeinde organisiert wird. In dieser Märchensequenz geht es um Tiere und den Winter. Marie-Noëlle Testa teilt mit viel Talent zahlreiche Alben und Geschichten für Kleinkinder.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT du Pays de Lauzun