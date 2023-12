Bal trad 14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice, 15 juin 2024, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 17:30:00

fin : 2024-06-15 23:30:00

Avec les groupes ʺRoule… et ferme derrièreʺ et ʺLe plancher trembleʺ. Des musiciens passionnés de musique traditionnelle limousine au service d’une musique joyeuse et dynamique, aux racines de la danse. 17h30-19h30 initiation gratuite puis repas tiré du sac ou réservation à ʺLa Fontanaʺ. 20h30 bal trad payant..

Avec les groupes ʺRoule… et ferme derrièreʺ et ʺLe plancher trembleʺ. Des musiciens passionnés de musique traditionnelle limousine au service d’une musique joyeuse et dynamique, aux racines de la danse. 17h30-19h30 initiation gratuite puis repas tiré du sac ou réservation à ʺLa Fontanaʺ. 20h30 bal trad payant.

Avec les groupes ʺRoule… et ferme derrièreʺ et ʺLe plancher trembleʺ. Des musiciens passionnés de musique traditionnelle limousine au service d’une musique joyeuse et dynamique, aux racines de la danse. 17h30-19h30 initiation gratuite puis repas tiré du sac ou réservation à ʺLa Fontanaʺ. 20h30 bal trad payant.

EUR.

14 Rue de Limoges

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Monts du Limousin