|Visite| Sortez de votre réserve ! 14 Rue de l’Hôtel de Ville Riom, 5 décembre 2023, Riom.

Riom,Puy-de-Dôme

Venez découvrir en une heure une œuvre des réserves du musée :

Lys et rose, le langage des fleurs.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

14 Rue de l’Hôtel de Ville Musée Mandet

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take an hour to discover a work from the museum’s reserves:

Lilies and roses, the language of flowers

Tómese una hora para descubrir una obra de las reservas del museo:

Lirios y rosas, el lenguaje de las flores

Entdecken Sie in einer Stunde ein Werk aus den Beständen des Museums:

Lilien und Rosen, die Sprache der Blumen

Mise à jour le 2023-08-11 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic