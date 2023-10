|Visite en famille| Au coeur du végétal 14 Rue de l’Hôtel de Ville Riom, 26 octobre 2023, Riom.

Riom,Puy-de-Dôme

Visite olfactive en famille

Pénétrons dans l’univers végétal de l’exposition temporaire Motif central, consacrée à la flore, en usant nos sens. L’odorat vous guidera à la découverte des plantes représentées dans le décor immersif..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

14 Rue de l’Hôtel de Ville Musée Mandet

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Family olfactory tour

Let?s enter the plant world of the temporary exhibition Motif central, dedicated to flora, by using our senses. Use your sense of smell to discover the plants represented in the immersive décor.

Un recorrido olfativo en familia

Adentrémonos en el mundo vegetal de la exposición temporal Motif central, dedicada a la flora, utilizando nuestros sentidos. Utilice su olfato para descubrir las plantas representadas en el decorado inmersivo.

Geruchstour für die ganze Familie

Tauchen wir mit unseren Sinnen in die Pflanzenwelt der Sonderausstellung Motif central ein, die der Flora gewidmet ist. Der Geruchssinn führt Sie zu den Pflanzen, die in der immersiven Dekoration dargestellt sind.

Mise à jour le 2023-08-11 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic