|Atelier 4-6 ans| Collage automnal 14 Rue de l’Hôtel de Ville Riom, 26 octobre 2023, Riom.

Riom,Puy-de-Dôme

Atelier composition végétale

Avec quelques traits crayonnés et un peu d’imagination, feuilles jaunes, rouges ou orangées se métamorphoseront en animal ou en personnage..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

14 Rue de l’Hôtel de Ville Musée Mandet

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Plant composition workshop

With a few pencil strokes and a little imagination, yellow, red or orange leaves are transformed into animals or characters.

Taller de composición vegetal

Con unos trazos de lápiz y un poco de imaginación, las hojas amarillas, rojas o naranjas pueden transformarse en animales o personajes.

Workshop « Pflanzenkomposition »

Mit ein paar Bleistiftstrichen und etwas Fantasie verwandeln sich gelbe, rote oder orangefarbene Blätter in ein Tier oder eine Figur.

