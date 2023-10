|Visite| Déjeuner au musée : Dessiner pour mieux regarder 14 Rue de l’Hôtel de Ville Riom, 3 octobre 2023, Riom.

Riom,Puy-de-Dôme

Cette nouvelle formule nous entrainera à réaliser des croquis et schémas simples afin de mettre en évidence la structure des œuvres..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

14 Rue de l’Hôtel de Ville Musée Mandet

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



This new formula will train us to produce simple sketches and diagrams to highlight the structure of the works.

Este nuevo enfoque nos enseñará a dibujar bocetos y diagramas sencillos para resaltar la estructura de las obras.

In diesem neuen Format werden wir üben, einfache Skizzen und Schemata anzufertigen, um die Struktur von Kunstwerken zu verdeutlichen.

Mise à jour le 2023-08-10 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic