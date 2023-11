Marché de Noël 14 Rue de l’Église Giberville, 2 décembre 2023, Giberville.

Giberville,Calvados

Vente d’objets artisanaux, produits gastronomiques, broderies, chocolats, jouets… Restauration sur place et vente de crêpes par l’Espace Habitants. Organisé par le comité des fêtes.

Présence du Père Noël de 14h à 16h !.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

14 Rue de l’Église Salle Pablo Neruda

Giberville 14730 Calvados Normandie



Sale of handicrafts, gourmet products, embroidery, chocolates, toys… On-site catering and sale of crêpes by Espace Habitants. Organized by the Comité des fêtes.

Santa Claus will be present from 2pm to 4pm!

Venta de artesanía, productos gastronómicos, bordados, chocolates, juguetes, etc. Restauración in situ y venta de crepes a cargo de Espace Habitants. Organizado por el Comité des fêtes.

Papá Noel estará presente de 14:00 a 16:00

Verkauf von kunsthandwerklichen Gegenständen, gastronomischen Produkten, Stickereien, Schokolade, Spielzeug… Verpflegung vor Ort und Verkauf von Crêpes durch den Espace Habitants. Organisiert vom Festkomitee.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 14 bis 16 Uhr!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Caen la Mer