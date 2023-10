Après-midi jeux de société 14 rue de l’école Saint-Pardoux-Isaac, 27 septembre 2023, Saint-Pardoux-Isaac.

Saint-Pardoux-Isaac,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à l’après-midi jeux de société organisé par la municipalité. Possibilité d’amener vos propres jeux..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 17:00:00. EUR.

14 rue de l’école Salle de réunion

Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come along to the afternoon of board games organized by the municipality. Bring your own games.

Ven a la tarde de juegos de mesa organizada por el ayuntamiento. Trae tus propios juegos.

Kommen Sie zahlreich zum von der Gemeinde organisierten Nachmittag mit Gesellschaftsspielen. Es besteht die Möglichkeit, Ihre eigenen Spiele mitzubringen.

