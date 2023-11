Cet évènement est passé ANIMATIONS MO.CO. LA PANACÉE VACANCES D’AUTOMNE 14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier ANIMATIONS MO.CO. LA PANACÉE VACANCES D’AUTOMNE 14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier. Montpellier,Hérault Ne manquez pas les animations pour les vacances d’Automne au MO.CO. Panacée !.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . .

14 Rue de l’École de Pharmacie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the autumn holiday events at MO.CO. Panacea! No te pierdas los actos navideños de otoño en MO.CO. ¡Panacea! Verpassen Sie nicht die Animationen für die Herbstferien im MO.CO. Panacée! Mise à jour le 2023-10-24 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu 14 Rue de l'École de Pharmacie Adresse 14 Rue de l'École de Pharmacie Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 14 Rue de l'École de Pharmacie Montpellier latitude longitude 43.6126;3.87827

14 Rue de l'École de Pharmacie Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/