ECHANGE LINGUISTIQUE » DE MONTPELLIER – ESN 14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier, 20 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 19:30:00

fin : 2023-12-20 23:00:00

ESN Montpellier & International Chatters vous invitent pour notre grand « Echange Linguistique » de Montpellier, tous les mercredis soir à partir de 19h30. Cet événement, totalement gratuit et ouvert à tous, se déroule au Café de la Panacée, 14 rue de l’Ecole de la Pharmacie. Venez profiter d’une atmosphère unique en plein cœur du musée MO.CO Panacée, en plein centre-ville, et d’une grande variété de boissons et tapas proposés par le Café de la Panacée.

Chaque semaine, ce sont plusieurs centaines de personnes qui nous rejoignent pour partager un verre et célébrer la pluralité linguistique de notre belle ville. Anglais, français, allemand, chinois, arabe, espagnol… tout se parle lors de cet échange linguistique. Que vous soyez seul ou en groupe, résidents ou touristes, débutants ou bilingues, étudiants, stagiaire, travailleurs ou retraités, vous êtes tous les bienvenus à l’INTERNATIONAL CHATTERS ! N’hésitez pas à vous présenter aux autres et à vous intégrer à des groupes de discussions.

Cet événement unique à Montpellier a été rendu possible grâce à la collaboration de ESN Montpellier (Erasmus Student Network), association étudiante à but non lucratif dont l’objectif est l’accueil et l’intégration des étudiants Erasmus et internationaux, avec International Chatters qui sont les organisateurs du plus grand échange linguistique de Montpellier depuis ces trois dernières années, ainsi que le Café de la Panacée qui a la gentillesse de nous accueillir tous les mercredis soir.

Nous espérons vous voir nombreux les mercredis soir ! Célébrons les langues et l’interculturalité de Montpellier

Gratuit – ouvert à tous

14 Rue de l’École de Pharmacie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



