Éclat(s) final 2023 : Dyptique 14 Rue de l’Académie Caen, 26 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

Dyptique, par la compagnie Délit de façade Volet 1 : A taille humaineVolet 2 : Tu parlais de moi sans me connaître

Deux volets en miroir pour retracer un récit pudique qui n’est pas celui d’une traversée en mer. Un garçon en situation irrégulière, disparaît de la classe où il est scolarisé. Une lycéenne se bat pour que soit entendue la vérité. Comment parler de mobilisation, contre la peur et la lâcheté ? Ce portrait de Damiane se révèle dans sa simplicité et sa beauté d’adolescent aux prises avec ses sentiments, son besoin de dire sa rage et son humour. Exister au-delà des étiquettes dans lesquelles on l’inscrit, Damiane a soif de justice et d’égalité.

A partir de 12 ans – volet 1 : 45 mn / pause : 25 mn / volet 2 : 25 mn

2023-08-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-26 . .

14 Rue de l’Académie Manège de l’Académie de la Guérinière

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

Dyptique, by Délit de façade Volet 1: A taille humaineVolet 2: Tu parlais de moi sans me connaître

Two mirrored parts recount a discreet story that is not that of a sea crossing. An illegal immigrant boy disappears from his school class. A high school girl fights for the truth to be heard. How can we talk about mobilization, against fear and cowardice? This portrait of Damiane reveals the simplicity and beauty of a teenager struggling with his feelings, his need to express his rage and his humor. Existing beyond the labels in which he is pigeonholed, Damiane thirsts for justice and equality.

Ages 12 and up – part 1: 45 mins / break: 25 mins / part 2: 25 mins

Éclat(s) final es un acontecimiento de 2 días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

Dyptique, de Délit de façade Volet 1: A taille humaineVolet 2: Tu parlais de moi sans me connaître

Dos partes reflejadas narran una historia discreta que no es la de una travesía marítima. Un niño inmigrante ilegal desaparece de su clase. Una colegiala lucha para que se escuche la verdad. ¿Cómo hablar de movilización contra el miedo y la cobardía? Este retrato de Damiane revela la sencillez y la belleza de un adolescente que lucha con sus sentimientos, su necesidad de expresar su rabia y su humor. Más allá de las etiquetas, Damiane anhela la justicia y la igualdad.

A partir de 12 años – parte 1: 45 minutos / descanso: 25 minutos / parte 2: 25 minutos

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Dyptique, par la compagnie Délit de façade Volet 1 : A taille humaineVolet 2 : Tu parle de moi sans me connaître

Zwei spiegelbildliche Teile, um eine verschämte Erzählung nachzuzeichnen, die nicht die einer Überfahrt auf dem Meer ist. Ein Junge, der sich illegal im Land aufhält, verschwindet aus der Klasse, in die er eingeschult wurde. Eine Schülerin kämpft dafür, dass die Wahrheit gehört wird. Wie kann man von Mobilisierung sprechen, gegen die Angst und die Feigheit? Dieses Porträt von Damiane offenbart sich in seiner Einfachheit und Schönheit als Teenager, der mit seinen Gefühlen ringt, seinem Bedürfnis, seine Wut und seinen Humor auszudrücken. Existieren jenseits der Etiketten, in die man ihn steckt, Damiane dürstet nach Gerechtigkeit und Gleichheit.

Ab 12 Jahren – Teil 1: 45 Min. / Pause: 25 Min. / Teil 2: 25 Min

