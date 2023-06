Éclat(s) de Rue 2023 : Littoral 14 Rue de l’Académie Caen, 10 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, le collectif du Prélude propose un spectacle de théâtre de rue.

En apprenant la mort de son père inconnu, l’orphelin Wilfrid souhaite l’enterrer auprès de sa mère. Il se heurte à l’institution et à sa famille qui lui font obstacle. Il décide alors de lui offrir une sépulture par les horreurs de la guerre, dont les cimetières sont pleins. A travers les rencontres douloureuses qu’il fera à cette occasion, Wilfrid entreprend de retrouver le fondement même de son existence et de son identité.

Le spectacle est composé de deux épisodes :Episode 1 : 19h30 – 45mn – Manège de l’Académie de la GuérinièreEpisodes 2 et 3 : 20h45 – 45 mn puis 21h50 – 1h – Ecole Duc-Rollon

Les épisodes 2 et 3 sont dédiés aux plus de 12 ans.



.

2023-08-10 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-10 22:50:00. .

14 Rue de l’Académie Manège de l’Académie

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Prélude collective presents a street theater show.

Upon learning of the death of his unknown father, orphan Wilfrid wishes to bury him next to his mother. But the institution and his family stand in his way. He then decides to offer him a burial through the horrors of war, of which cemeteries are full. Through a series of painful encounters, Wilfrid sets out to rediscover the very basis of his existence and identity.

The show consists of two episodes:Episode 1: 7:30pm – 45 mins – Manège de l’Académie de la GuérinièreEpisodes 2 and 3: 8:45pm – 45 mins then 9:50pm – 1h – Ecole Duc-Rollon

Episodes 2 and 3 are for ages 12 and up.

Dentro de la programación de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, el colectivo Prélude presenta un espectáculo de teatro de calle.

Al enterarse de la muerte de su padre desconocido, el huérfano Wilfrid quiere enterrarlo junto a su madre. Pero la institución y su familia se lo impiden. Así que decide ofrecerle un entierro a través de los horrores de la guerra, de los que están llenos los cementerios. A través de una serie de dolorosos encuentros, Wilfrid se propone redescubrir la base misma de su existencia y su identidad.

El espectáculo consta de dos episodios:Episodio 1: 19.30 h – 45 min – Manège de l’Académie de la GuérinièreEpisodios 2 y 3: 20.45 h – 45 min y 21.50 h – 1 hora – Ecole Duc-Rollon

Los episodios 2 y 3 son para mayores de 12 años.

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet das Kollektiv Prélude eine Straßentheateraufführung an.

Als der Waisenjunge Wilfrid vom Tod seines unbekannten Vaters erfährt, möchte er ihn an der Seite seiner Mutter beerdigen. Dabei stößt er auf die Institution und seine Familie, die sich ihm in den Weg stellen. Dann beschließt er, ihm durch die Schrecken des Krieges, von denen die Friedhöfe voll sind, eine Grabstätte zu verschaffen. Durch die schmerzhaften Begegnungen, die er bei dieser Gelegenheit macht, macht sich Wilfrid daran, die Grundlage seiner Existenz und seiner Identität wiederzufinden.

Die Aufführung besteht aus zwei Episoden:Episode 1: 19.30 Uhr – 45 Min. – Manege der Académie de la GuérinièreEpisoden 2 und 3: 20.45 Uhr – 45 Min. dann 21.50 Uhr – 1 Std. – Ecole Duc-Rollon

Die Episoden 2 und 3 sind der Altersgruppe ab 12 Jahren gewidmet.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité