Éclat(s) de Rue 2023 : Aïe Aïe Aïe 14 Rue de l’Académie Caen, 10 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Sale Gamine propose un spectacle de théâtre chorégraphié.



« Je me sens coupable, tu te sens coupable, on se sent coupable, et alors quoi ?! »

« 4 comédiennes cherchent à chatouiller nos sens autour des 7 pêchés capitaux et de l’universel sentiment de culpabilité. Comment les pêchés nous amènent à des états émotionnels intenses alors que tout nous pousse à les refouler ? Quelles traces indélébiles ont-ils imprimées sur notre inconscient et comment cela se traduit- il dans notre quotidien ? Quelles limites ont- ils dessinées pour nous faire trébucher ? Et si on parlait d’auto- censure en ces temps troubles ? Quelle bête muselée sommeille en nous ? Et si on la réveillait le temps d’un spectacle ? »

.

2023-08-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-10 19:00:00. .

14 Rue de l’Académie Manège de l’Académie

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Sale Gamine presents a choreographed theater show.

« I feel guilty, you feel guilty, we feel guilty, so what?! »

« 4 actresses seek to tickle our senses around the 7 deadly sins and the universal feeling of guilt. How do sins lead us to intense emotional states when everything urges us to repress them? What indelible marks have they left on our unconscious, and how do they translate into our daily lives? What boundaries have they drawn to trip us up? What about self-censorship in these troubled times? What muzzled beast lies dormant within us? How about waking it up for a show? »

En el marco del programa Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Sale Gamine presenta un espectáculo de teatro coreografiado.

« Yo me siento culpable, tú te sientes culpable, nosotros nos sentimos culpables, ¿y qué? »

« 4 actrices buscan hacer cosquillas a nuestros sentidos en torno a los 7 pecados capitales y el sentimiento universal de culpa. ¿Cómo nos llevan los pecados a estados emocionales intensos cuando todo nos empuja a reprimirlos? ¿Qué marcas indelebles han dejado en nuestro subconsciente y cómo afectan a nuestra vida cotidiana? ¿Qué límites han trazado para hacernos tropezar? ¿Y la autocensura en estos tiempos difíciles? ¿Qué bestia amordazada yace dormida en nuestro interior? ¿Y si la despertamos para un espectáculo?

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Sale Gamine ein choreografiertes Theaterstück an.

« Ich fühle mich schuldig, du fühlst dich schuldig, wir fühlen uns schuldig, und was dann?! »

« 4 Schauspielerinnen versuchen, unsere Sinne rund um die 7 Todsünden und das universelle Schuldgefühl zu kitzeln. Wie führen Sünden zu intensiven Gefühlszuständen, obwohl uns alles dazu bringt, sie zu verdrängen? Welche unauslöschlichen Spuren haben sie in unserem Unterbewusstsein hinterlassen und wie wirkt sich das in unserem Alltag aus? Welche Grenzen haben sie gezogen, um uns zum Stolpern zu bringen? Wie wäre es, wenn wir in diesen unruhigen Zeiten von Selbstzensur sprechen würden? Welche mundtot gemachte Bestie schlummert in uns? Wie wäre es, wenn wir es für die Dauer einer Aufführung wecken würden? »

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité