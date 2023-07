Mini-médiévales à l’abbaye 14 Rue de l’Abbaye La Sauve, 21 octobre 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

C’est reparti pour « Monument jeu d’enfant » à l’abbaye de La Sauve-Majeure : remontez le temps en famille et prenez part à la vie d’un camp du moyen-âge. Preux guerriers, profitez de nombreuses animations..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:30:00. .

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Monument jeu d’enfant » at La Sauve-Majeure Abbey: take your family back in time and experience life in a medieval camp. Preux guerriers, enjoy a wide range of activities.

Vuelve el « Monument jeu d’enfant » a la Abadía de La Sauve-Majeure: haga retroceder a su familia en el tiempo y participe en la vida de un campamento medieval. Preux guerriers, aprovechen un amplio abanico de actividades.

Es ist wieder soweit: « Monument jeu d’enfant » in der Abtei von La Sauve-Majeure: Drehen Sie mit Ihrer Familie die Zeit zurück und nehmen Sie am Leben eines mittelalterlichen Lagers teil. Tapfere Krieger, genießen Sie die zahlreichen Animationen.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT de l’Entre-deux-Mers