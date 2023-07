Visite + dégustation 14 Rue de l’Abbaye La Sauve, 14 octobre 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Découvrez l’histoire de l’abbaye de La Sauve-Majeure, et participez ensuite à une dégustation (avec ou sans alcool) à la maison des Vins de l’Entre-deux-Mers..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 19:30:00. EUR.

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the history of La Sauve-Majeure abbey, and then take part in a wine tasting (with or without alcohol) at the Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers.

Descubra la historia de la abadía de La Sauve-Majeure y, a continuación, participe en una cata de vinos (con o sin alcohol) en la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Abtei La Sauve-Majeure und nehmen Sie anschließend an einer Weinprobe (mit oder ohne Alkohol) im Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers teil.

