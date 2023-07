Compagnie Sohrâb Chitan – Deter 14 Rue de l’Abbaye La Sauve, 17 septembre 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Venez admirer « Deter », un spectacle de danse créé en 2021 par la compagnie artistique Sohrâb Chitan. La danse puissante et énergique de Sohrâb Chitan occupera le parc de l’abbaye de La Sauve-Majeure. Événement organisé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 15:30:00. EUR.

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and admire « Deter », a dance show created in 2021 by the artistic company Sohrâb Chitan. Sohrâb Chitan’s powerful, energetic dance will take over the grounds of La Sauve-Majeure Abbey. Event organized as part of the European Heritage Days.

Venga a admirar « Deter », un espectáculo de danza creado en 2021 por la compañía artística Sohrâb Chitan. La poderosa y enérgica danza de Sohrâb Chitan tomará el recinto de la abadía de La Sauve-Majeure. Evento organizado en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Bewundern Sie « Deter », ein Tanzspektakel, das 2021 von der Künstlergruppe Sohrâb Chitan uraufgeführt wurde. Der kraftvolle und energiegeladene Tanz von Sohrâb Chitan wird den Park der Abtei von La Sauve-Majeure einnehmen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes statt.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT de l’Entre-deux-Mers