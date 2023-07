Hakama calame 14 Rue de l’Abbaye La Sauve, 27 août 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

La compagnie artistique Paul Les Oiseaux vous invite à découvrir sa nouvelle création « Hakama calame » à l’abbaye de La Sauve-Majeure. Ce spectacle allie mouvement et danse avec les sons du gong pour vous offrir une expérience unique.

Deux sessions de spectacle sont proposées : une première à 15 h et une seconde à 17 h. La représentation de 15 h sera suivie d’un temps d’échange avec les interprètes autour de textes choisis et d’écriture chorégraphique..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Paul Les Oiseaux artistic company invites you to discover its new creation « Hakama calame » at the Abbey of La Sauve-Majeure. This show combines movement and dance with the sounds of the gong to offer you a unique experience.

Two performance sessions are on offer: the first at 3pm and the second at 5pm. The 3 p.m. performance will be followed by a discussion with the performers on selected texts and choreographic writing.

La compañía artística Paul Les Oiseaux le invita a descubrir su nueva creación « Hakama calame » en la Abadía de La Sauve-Majeure. Este espectáculo combina el movimiento y la danza con los sonidos del gong para ofrecerle una experiencia única.

Habrá dos sesiones de representaciones: la primera a las 15.00 h y la segunda a las 17.00 h. La representación de las 15.00 horas irá seguida de un coloquio con los intérpretes sobre los textos seleccionados y la escritura coreográfica.

Die Künstlergruppe Paul Les Oiseaux lädt Sie ein, ihre neue Kreation « Hakama calame » in der Abtei von La Sauve-Majeure zu entdecken. Diese Aufführung verbindet Bewegung und Tanz mit den Klängen des Gongs, um Ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.

Es werden zwei Aufführungssitzungen angeboten: eine erste um 15 Uhr und eine zweite um 17 Uhr. Im Anschluss an die Vorstellung um 15 Uhr besteht die Möglichkeit, sich mit den Darstellern über ausgewählte Texte und choreografisches Schreiben auszutauschen.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT de l’Entre-deux-Mers