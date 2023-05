Thibault Cauvin : « Un prince à La Sauve » – Concert de clôture du Festival Silva Major 14 Rue de l’Abbaye, 8 juillet 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Pour son concert de clôture, Silva Major vous offre une véritable star internationale. Thibault Cauvin, guitariste citoyen du Monde, maître de virtuosité et de délicatesse, nous fait l’honneur et l’amitié de sa présence.

Carte blanche est donnée à cet immense artiste, venez les yeux fermés..

2023-07-08. EUR.

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For its closing concert, Silva Major brings you a truly international star. Thibault Cauvin, guitarist and citizen of the world, master of virtuosity and delicacy, honors us with his presence.

Carte blanche is given to this immense artist, so come with your eyes closed.

Para su concierto de clausura, Silva Major les trae a una auténtica estrella internacional. Thibault Cauvin, guitarrista y ciudadano del mundo, maestro del virtuosismo y la delicadeza, nos honra con su presencia.

Se da carta blanca a este inmenso artista, así que venga con los ojos cerrados.

Für sein Abschlusskonzert hat Silva Major einen echten internationalen Star eingeladen. Thibault Cauvin, Gitarrist und Weltbürger, ein Meister der Virtuosität und Zartheit, erweist uns die Ehre und die Freundschaft seiner Anwesenheit.

Diesem riesigen Künstler wird Carte blanche gegeben, kommen Sie mit geschlossenen Augen.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT de l’Entre-deux-Mers