Promenade contée 14 Rue de l’Abbaye La Sauve, 18 avril 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Tous lovés dans un coussin pour en prendre plein la vue avec une découverte de l’abbaye de La Sauve-Majeure par la littérature jeunesse. Le tout suivi d’un memory géant..

2023-04-18 fin : 2023-04-18 12:30:00. EUR.

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All curled up in a cushion to take in the sights with a discovery of the abbey of La Sauve-Majeure by the youth literature. The whole followed by a giant memory.

Todos acurrucados en un cojín para disfrutar de las vistas con un descubrimiento de la abadía de La Sauve-Majeure a través de la literatura infantil. Todo ello seguido de un juego de memoria gigante.

Alle kuscheln sich in ein Kissen, um die Abtei von La Sauve-Majeure durch die Kinderliteratur zu entdecken. Anschließend gibt es ein riesiges Memory.

