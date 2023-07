L’abbaye des 5 sens 14 Rue de l’Abbaye La Sauve, 11 avril 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Profitez d’une visite multisensorielle pour découvrir l’abbaye de La Sauve-Majeure et la vie quotidienne de ses anciens habitants..

2023-04-11 fin : 2023-04-11 12:00:00. EUR.

14 Rue de l’Abbaye Abbaye de La Sauve-Majeure

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of a multisensory visit to discover the abbey of La Sauve-Majeure and the daily life of its former inhabitants.

Disfrute de una visita multisensorial para descubrir la abadía de La Sauve-Majeure y la vida cotidiana de sus antiguos habitantes.

Nutzen Sie eine multisensorische Führung, um die Abtei von La Sauve-Majeure und das Alltagsleben ihrer ehemaligen Bewohner zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT de l’Entre-deux-Mers