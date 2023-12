Noel en Pologne 14 Rue de la Réforme Limoges, 4 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les Voix Orthodoxes de Varsovie : voix d’hommes de l’Ensemble Katapetasma. Noel en Pologne présenté durant cette seconde tournée en France nous amènera tout d’abord dans ce berceau emblématique de l’Orthodoxie polonaise. En seconde partie , nous voyagerons dans les traditions populaires de plusieurs pays grâce à un florilège de chants traditionnels de Noel en Pologne, de Bielorussie, d’ukraine et de Serbie..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

14 Rue de la Réforme Temple protestant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Voix Orthodoxes de Varsovie: male voices from Ensemble Katapetasma. Noel en Pologne, presented during this second tour of France, takes us first to the emblematic cradle of Polish Orthodoxy. The second part takes us on a journey through the folk traditions of several countries, with a selection of traditional Christmas songs from Poland, Belarus, Ukraine and Serbia.

Las voces ortodoxas de Varsovia: voces masculinas del conjunto Katapetasma. Navidad en Polonia, presentado durante esta segunda gira por Francia, nos llevará primero a la emblemática cuna de la ortodoxia polaca. La segunda parte nos llevará de viaje por las tradiciones populares de varios países, con una selección de canciones navideñas tradicionales de Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Serbia.

Warschauer Orthodoxe Stimmen: Männerstimmen des Katapetasma-Ensembles. Weihnachten in Polen, das während dieser zweiten Tournee in Frankreich aufgeführt wird, führt uns zunächst in die emblematische Wiege der polnischen Orthodoxie. Im zweiten Teil des Konzerts werden wir durch eine Auswahl traditioneller Weihnachtslieder aus Polen, Weißrussland, der Ukraine und Serbien in die Volkstraditionen verschiedener Länder reisen.

