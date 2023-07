Temple Protestant – Journées du Patrimoine 14 Rue de la Réforme Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le temple de l’église réformée de Limoges, édifiée en 1858.

Gratuit, entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. EUR.

14 Rue de la Réforme Temple Protestant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

Come and visit the Limoges Reformed Church temple, built in 1858, as part of the European Heritage Days.

Free admission.

De 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite gratuitamente la Iglesia Reformada de Limoges, construida en 1858.

Entrada gratuita.

Von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie den 1858 erbauten Tempel der reformierten Kirche von Limoges frei besichtigen.

Kostenlos, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole