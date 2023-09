La Tour de Crest, une forteresse de la vallée de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence, 13 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Retour sur l’histoire de la fameuse Tour de Crest, avec Claude Huot et Robert Serre, tous deux historiens..

2023-12-13 18:30:00 fin : 2023-12-13 19:30:00. .

14 rue de la Manutention Archives départementales de la Drôme

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A look back at the history of the famous Tour de Crest, with historians Claude Huot and Robert Serre.

Un repaso a la historia del famoso Tour de Crest, con los historiadores Claude Huot y Robert Serre.

Rückblick auf die Geschichte des berühmten Turms von Crest, mit Claude Huot und Robert Serre, beide Historiker.

Mise à jour le 2023-09-18 par Valence Romans Tourisme