Le château des comtes d’Albon 14 rue de la Manutention Valence, 15 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Jean-Michel Poisson, maître de conférence émérite à l’EHESS, parlera des recherches archéologiques récemment menées sur le site de la Tour d’Albon..

2023-11-15 18:30:00 fin : 2023-11-15 19:30:00. .

14 rue de la Manutention Archives départementales de la Drôme

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jean-Michel Poisson, emeritus lecturer at EHESS, will talk about recent archaeological research at the Tour d’Albon site.

Jean-Michel Poisson, profesor emérito de la EHESS, hablará de las recientes investigaciones arqueológicas en el yacimiento de Tour d’Albon.

Jean-Michel Poisson, emeritierter Dozent am EHESS, wird über die kürzlich durchgeführten archäologischen Forschungen am Standort der Tour d’Albon sprechen.

Mise à jour le 2023-09-18 par Valence Romans Tourisme