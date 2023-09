Châteaux dans la Drôme : recherches en cours 14 rue de la Manutention Valence, 18 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Michel Bois, docteur en archéologie médiévale, nous présentera les recherches actuelles sur les châteaux dans la Drôme, grâce aux nouvelles techniques archéologiques mais aussi aux archives..

2023-10-18 18:30:00 fin : 2023-10-18 19:30:00. .

14 rue de la Manutention Archives départementales de la Drôme

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Michel Bois, PhD in medieval archaeology, will present current research on castles in the Drôme, thanks to new archaeological techniques and archives.

Michel Bois, doctor en arqueología medieval, hablará de las investigaciones actuales sobre los castillos de la Drôme, utilizando nuevas técnicas arqueológicas y archivos.

Michel Bois, Doktor der mittelalterlichen Archäologie, wird uns die aktuellen Forschungen zu den Schlössern in der Drôme vorstellen, die mithilfe neuer archäologischer Techniken, aber auch mithilfe von Archiven durchgeführt wurden.

Mise à jour le 2023-09-18 par Valence Romans Tourisme