FESTIVAL « GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES » – SPECTACLE « LE SECRET DE ZARA » 14 Rue de la Mairie Boujan-sur-Libron, 3 novembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Dans le cadre du festival « Grands Zyeux P’tites Zoreilles », venez assister au spectacle de la compagnie El Triciclo « Le Secret de Zara ». Une super idée de sortie pour passer un agréable moment en famille !

Places limitées, réservations obligatoires..

2023-11-03 16:00:00 fin : 2023-11-03 18:00:00. .

14 Rue de la Mairie

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



As part of the « Grands Zyeux P’tites Zoreilles » festival, come and see the El Triciclo company’s show « Le Secret de Zara ». A great idea for a family outing!

Limited seating, reservations essential.

En el marco del festival « Grands Zyeux P’tites Zoreilles », venga a ver el espectáculo de El Triciclo « Le Secret de Zara ». Una buena idea para ir en familia

Las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible reservar.

Im Rahmen des Festivals « Grands Zyeux P’tites Zoreilles » können Sie sich die Aufführung der Theatergruppe El Triciclo « Le Secret de Zara » ansehen. Eine tolle Idee für einen Ausflug, um einen angenehmen Moment mit der Familie zu verbringen!

Begrenzte Plätze, Reservierungen erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE