Théâtre « Underground » 14 rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux, 12 janvier 2024, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Le temps d’un trajet en métro qui la fera passer d’une rive à une autre, une femme nous raconte la rencontre amoureuse qui a bouleversé sa vie. Une rencontre qui la confrontera à ses préjugés et à ses peurs pour finalement, la faire accéder à sa propre liberté et lui faire changer son regard sur le monde. Dans cette pièce qui conjugue divertissement et réflexion, Julie R’Bibo interroge, au travers d’un personnage féminin, notre aptitude à quitter les sentiers battus pour nous aventurer sur des terres plus risquées en matière amoureuse. Une exploration des profondeurs du cerveau en même temps qu’un parcours initiatique pour penser le risque.

Au Rayon vert à 20h

Durée 1h10

Tarifs B : de 10 à 19€

Public : 14 ans +.

2024-01-12 20:00:00 fin : 2024-01-12 . .

14 rue de la Grâce de Dieu Rayon vert

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



During a subway journey that takes her from one side of the river to the other, a woman tells us about the encounter that turned her life upside down. An encounter that confronts her with her prejudices and fears, and ultimately leads her to her own freedom and a new way of looking at the world. In this play that combines entertainment and reflection, Julie R?Bibo questions, through a female character, our ability to leave the beaten track and venture into riskier territory when it comes to love. It’s an exploration of the depths of the brain, as well as an initiatory journey into thinking about risk.

At Le Rayon vert at 8pm

Running time 1h10

B rates: from 10 to 19?

Public : 14 years +

Durante un viaje clandestino que la lleva de un lado a otro del río, una mujer nos cuenta el encuentro amoroso que puso su vida patas arriba. Un encuentro que la enfrenta a sus prejuicios y miedos y que, en última instancia, le da acceso a su propia libertad y cambia su forma de ver el mundo. En esta obra que combina entretenimiento y reflexión, Julie Rébibo se sirve de un personaje femenino para cuestionar nuestra capacidad de salir de los caminos trillados y aventurarnos en territorios más arriesgados cuando se trata de amor. Es una exploración de las profundidades del cerebro y un viaje de iniciación a la reflexión sobre el riesgo.

En el Rayon vert a las 20.00 horas

Duración: 1 hora 10 minutos

Tarifa B: de 10 a 19?

Público: a partir de 14 años

Während einer U-Bahnfahrt, die sie von einem Ufer zum anderen führt, erzählt uns eine Frau von einer Liebesbegegnung, die ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Eine Begegnung, die sie mit ihren Vorurteilen und Ängsten konfrontiert und sie schließlich dazu bringt, ihre eigene Freiheit zu erlangen und ihren Blick auf die Welt zu ändern. In diesem Stück, das Unterhaltung und Reflexion miteinander verbindet, hinterfragt Julie R?Bibo anhand einer weiblichen Figur unsere Fähigkeit, ausgetretene Pfade zu verlassen und uns in Liebesdingen auf riskanteres Terrain zu wagen. Eine Erkundung der Tiefen des Gehirns und gleichzeitig eine Initiationsreise, um über das Risiko nachzudenken.

Im Grünen Strahl um 20 Uhr

Dauer 1h10

Tarife B: von 10 bis 19?

Öffentlich: 14 Jahre +

