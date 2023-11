Concerts du téléthon 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux, 8 décembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

2 concerts spécial CLARINETTE au profit du Téléthon avec Noémie Lapierre et le trio HYADES :

> Vendredi 8 décembre à 20h – le Rayon vert : harmonie du conservatoire

> Samedi 9 décembre à 17h -Médiathèque de St Valery : Trio Hyades

Entrées gratuites, participation libre au profit du téléthon.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

14 Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



2 special CLARINETTE concerts in aid of the Telethon with Noémie Lapierre and the trio HYADES :

> Friday, December 8 at 8pm – le Rayon vert: conservatory band

> Saturday, December 9 at 5pm – St Valery multimedia library: Trio Hyades

Free admission, free participation in aid of the telethon

2 conciertos especiales de CLARINETTE a beneficio del Teletón con Noémie Lapierre y el trío HYADES :

> viernes 8 de diciembre a las 20:00 h – le Rayon vert: banda de viento del Conservatorio

> Sábado 9 de diciembre a las 17:00 h – Mediateca St Valery: Trío Hyades

Entrada libre, participación gratuita a beneficio del telemaratón

2 Sonderkonzerte CLARINETTE zugunsten des Telethon mit Noémie Lapierre und dem Trio HYADES :

> Freitag, 8. Dezember, 20 Uhr – Le Rayon vert: Harmonie des Konservatoriums

> Samstag, 9. Dezember um 17 Uhr -Mediathek von St Valery: Trio Hyades

Kostenlose Eintritte, freie Teilnahme zugunsten des Telethon

