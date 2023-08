Vide-grenier et Méchoui 14 Rue de la Fontaine Ménesplet, 23 septembre 2023, Ménesplet.

Ménesplet,Dordogne

Vide-grenier-méchoui – Buvette et resto/place le midi, méchoui à 19h sur réservation – La Fontaine des 2 G – 16 rue de la Fontaine – La Fond du Cros – Vide-grenier gratuit, méchoui 23 € – 06 71 08 41 67.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

14 Rue de la Fontaine La Fond du Cros

Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale-mechoui ? Refreshment bar and restaurant/place at lunchtime, mechoui at 7pm on reservation ? La Fontaine des 2 G – 16 rue de la Fontaine – La Fond du Cros ? Free garage sale, méchoui 23 ? – 06 71 08 41 67

Venta de garaje y barbacoa ? Bar-restaurante a mediodía, barbacoa a las 19h previa reserva ? La Fontaine des 2 G – 16 rue de la Fontaine – La Fond du Cros ? Venta de garaje gratuita, barbacoa 23 ? – 06 71 08 41 67

Flohmarkt mit Grillparty ? Getränke und Restaurant/Platz am Mittag, Mechoui um 19 Uhr auf Reservierung ? La Fontaine des 2 G – 16 rue de la Fontaine – La Fond du Cros ? Kostenloser Flohmarkt, Mechoui 23 ? – 06 71 08 41 67

Mise à jour le 2023-08-28 par Vallée de l’Isle