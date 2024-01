VIDE GRENIER 14 rue de la fontaine Assérac, dimanche 24 mars 2024.

Assérac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Faites votre ménage de printemps!

Vide grenier intérieur et extérieur organisé par « Les Sassérakois », association des parents d’élèves de l’Ecole Jaqcues Raux.

Buvette et restauration sur place.

Inofs et contact au 06 07 04 02 38

14 rue de la fontaine Salles de La Fontaine

Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par eSPRIT Pays de la Loire