ATELIER : DÉCOUVERTE CORPORELLE 14 rue de la fontaine Assérac Catégories d’Évènement: Asserac

Loire-Atlantique ATELIER : DÉCOUVERTE CORPORELLE 14 rue de la fontaine Assérac, 9 janvier 2024, Assérac. Assérac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 15:00:00

fin : 2024-01-09 16:00:00 . Séance de découverte des mouvements de pédagogie corporelle.

Sur inscription, 8 personnes maximum.

Tarif libre .

14 rue de la fontaine Salle La Fontaine

Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-14 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Asserac, Loire-Atlantique Autres Code postal 44410 Lieu 14 rue de la fontaine Adresse 14 rue de la fontaine Salle La Fontaine salle n°3 La clé des champs Ville Assérac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 14 rue de la fontaine Assérac Latitude 47.4309 Longitude -2.39159 latitude longitude 47.4309;-2.39159

14 rue de la fontaine Assérac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asserac/